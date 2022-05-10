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Врач рассказала, о чем сигнализирует головная боль после еды

Врач рассказала, о чем сигнализирует головная боль после еды

Как отмечают специалисты, головная боль, возникающая после приема пищи, может быть опасным сигналом.По словам терапевта Оксаны Хамицевой, головная боль после еды часто связана с сахарным диабетом и другими нарушениями функции поджелудочной железы.

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