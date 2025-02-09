Пенсии военных дополнительно проиндексируют: Госдума рассмотрит законопроект в приоритетном порядке

МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об индексации пенсий военнослужащим, чтобы обеспечить повышение выплат в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции в стране.
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