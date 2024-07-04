В Самарской области Госавтоинспекторы задержали водителя «BMW», с поддельным удостоверением

В конце июня текущего года, в дневное время суток неся службу на посту КПП «Рубеж» города Тольятти, сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения остановили автомобиль «BMW» для проверки документов.
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