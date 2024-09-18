Неформальный лидер Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, развязанную в 2008 году режимом Саакашвили.
Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад
Комментарии
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ВС
Валерий Симоненко
Дай Бог, чтобы Иванишвили не оказался вторым Пашиняном! И хотя среди любых народов и стран всегда есть порядочные и честные патриоты, но и Армения, и Грузия всегда были не совсем надёжными компаньонами Росси. Всегда были более халявщиками - потребителями, чем партнёрами. И в СССР тоже было так: всё время на дотациях - больше потребляли, чем делились! Вот и приходиться с настороженностью относится ко ВСЕМ в этих республиках положительно относящимся к России, персоналиям! И это правильно! "Предавший единожды - предаст и во-вторых"!
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