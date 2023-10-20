У США теперь во врагах: весь мусульманский и арабский мир(из-за Палестины и Израиля), Россия (из-за Украины и многого другого неизменно враждебного нам), Китай (из-за Тайваня) Южная и Латинская Америка(из-за постоянного деструктивного вмешательства в их внутренние дела - попытки переворотов, экономический диктат и прочее) Африка - примерно по тем же причинам, что и Южная Америка.
Умение США плодить врагов. Пиндостан должен быть разрушен!
Комментарии
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N
Nata
Не говорите гоп. пока не перепрыгнули. Предже чем войти в дверь, надо подумать о выходе.
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12 час.
Регина Толстоброва
Аналена действительно дура. Это ст олько же вреда нанести своей стране.
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9 час.
A
Antanas
США должна сгить с нутри на своих протоворечиях.👍👍👍👍👍
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9 час.
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