Для США сейчас самый удобный момент отдать России всю Восточную Европу. Для них всё равно это только обуза. Версия

М

Мария

У нас за Уралом территория десяти Европ. А проживает только 8 млн. человек! Ехала по трассе из Владивостока в Хабаровск. Это 1 тыс. км. Едешь 100 км. - встретишь 1-2 машины. Может, пора уже повернуться в Запада на Восток и заселять их, благоустраивать? Ведь богатейшие недра, вековая тайга, запасы питьевой воды. Один Байкал чего стоит. Нет, всё думаем о Европе, рвёмся туда. Зачем? Упускаем синицу в руках, чтобы европейский журавль с неба на нас какал?