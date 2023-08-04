Давайте-ка порассуждаем логически. Нет, не так, как сейчас большинство еврочиновников с безумными рассуждениями о планах России по захвату мира.
Для США сейчас самый удобный момент отдать России всю Восточную Европу. Для них всё равно это только обуза. Версия
Комментарии
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ВГ
Владимир Галацевич
Немного фантастически, но забавно. Хватит Украины, и 3х прибалтийских республик. Хотя и Польшу поделить с чехами и немцами ( назло).
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8 час.
М
Мария
У нас за Уралом территория десяти Европ. А проживает только 8 млн. человек! Ехала по трассе из Владивостока в Хабаровск. Это 1 тыс. км. Едешь 100 км. - встретишь 1-2 машины. Может, пора уже повернуться в Запада на Восток и заселять их, благоустраивать? Ведь богатейшие недра, вековая тайга, запасы питьевой воды. Один Байкал чего стоит. Нет, всё думаем о Европе, рвёмся туда. Зачем? Упускаем синицу в руках, чтобы европейский журавль с неба на нас какал?
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7 час.
Алекс Сэм
Согласен полностью
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7 час.
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