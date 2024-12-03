Налоговая начислила 783 млрд пеней и штрафов в 2024 году

За 10 месяцев 2024 года объем санкций по налоговым нарушениям составил 783 млрд рублей — это в два с половиной раза больше суммы за аналогичный период прошлого года (297 млрд), следует из статистики налоговой службы («Известия» ее изучили).
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