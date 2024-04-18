Западный спонсор ВСУ пожаловался правоохранителям США и ЕС на вымогательство режима Зеленского

Британское издание Financial Times сообщило, что владелец лондонской компании EuroAtlantic Group, совладелец украинского онлайн-казино «Космолот», активный спонсор ВСУ Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные чиновники, в том числе в администрации Владимира Зеленского, вымогают у него десятки миллионов евро за прекращение судебных преследований его бизнеса.