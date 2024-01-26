Самый быстрый на СВО дрон-конвертоплан «Ловкий» разовьет скорость до 200 км/ч

В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный развивать скорость до 200 километров в час. Он почти в 2,5 раза быстрее используемых в зоне спецоперации беспилотников, сообщил РИА «Новости» гендиректор компании «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман.