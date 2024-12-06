Арбитры после матча признали, что ошибочно свистнули фол Морэнту. За реакцию на судейское решение игрок «Мемфиса» был удален

Лидер «Мемфиса» эмоционально отреагировал на решение судей наказать его фолом на Демаре Дерозане. Эмоциональная реакция стала причиной второго технического, который повлек автоматическое удаление Морэнта.
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