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Бизнес, который не может защитить себя от налетов, будут передавать государству – указ подписан

Бизнес, который не может защитить себя от налетов, будут передавать государству – указ подписан

Путин разрешил временное управление объектами критической инфраструктуры Охрану ужесточили, а за слабую защиту стратегических объектов лишат собственности – Путин подписал указ Если владельцы бизнеса не могут обеспечить безопасность объекта критической инфраструктуры, то объекты будут переданы государству.

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