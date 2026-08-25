Бизнес, который не может защитить себя от налетов, будут передавать государству – указ подписан

Путин разрешил временное управление объектами критической инфраструктуры Охрану ужесточили, а за слабую защиту стратегических объектов лишат собственности – Путин подписал указ Если владельцы бизнеса не могут обеспечить безопасность объекта критической инфраструктуры, то объекты будут переданы государству.
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