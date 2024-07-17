Росконтроль и Роскачество представили рейтинги марок сосисок – смело берите, в составе только чистое мясо без сои Евгения КомароваЭксперты Федеральной службы по контролю за оборотом товаров и защите прав потребителей (Росконтроль) провели обширные исследования, направленные на определение безопасности и качества сосисок, представленных на российском рынке.