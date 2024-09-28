Шолохов: введение профессиональных стандартов для писателей оправдано

В Госдуме поддерживают инициативу Минтруда по внедрению профессиональных стандартов для писателей. Проект, разработанный при участии Ассоциации союзов писателей и издателей России, журналисты АГН «Москва» обсудили с первым заместителем председателя комитета Государственной думы по культуре Александром Шолоховым.
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