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Шолохов: введение профессиональных стандартов для писателей оправдано

Шолохов: введение профессиональных стандартов для писателей оправдано

В Госдуме поддерживают инициативу Минтруда по внедрению профессиональных стандартов для писателей. Проект, разработанный при участии Ассоциации союзов писателей и издателей России, журналисты АГН «Москва» обсудили с первым заместителем председателя комитета Государственной думы по культуре Александром Шолоховым.

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