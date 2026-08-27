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FiNE NEWS

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Нехватка зенитных комплексов в Европе снижает защиту баз НАТО от российских ракет

Вооружённые силы США и стран Североатлантического альянса в Европе испытывают серьёзную нехватку современных зенитных ракетных комплексов, что вызывает обеспокоенность по поводу уязвимости военных баз НАТО перед потенциальными ракетными ударами России.

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