Нехватка зенитных комплексов в Европе снижает защиту баз НАТО от российских ракет

Вооружённые силы США и стран Североатлантического альянса в Европе испытывают серьёзную нехватку современных зенитных ракетных комплексов, что вызывает обеспокоенность по поводу уязвимости военных баз НАТО перед потенциальными ракетными ударами России.
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