Глава ФБР заявил о возросшей террористической угрозе в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Крис Рэй на слушаниях в Конгрессе выступил с предупреждением о том, что атаки движения ХАМАС на Израиль могут спровоцировать угрозы для США, аналогичные тем, которые в прошлом исходили от ИГ (запрещенная в России международная террористическая организация).