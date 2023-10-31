Глава ФБР заявил о возросшей террористической угрозе в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Крис Рэй на слушаниях в Конгрессе выступил с предупреждением о том, что атаки движения ХАМАС на Израиль могут спровоцировать угрозы для США, аналогичные тем, которые в прошлом исходили от ИГ (запрещенная в России международная террористическая организация).
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