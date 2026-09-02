Кучеренко раскритиковал омбудсмена за языковые требования к ОСМД

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко публично осудил языкового омбудсмена Украины Елену Ивановскую за требование вести чаты ОСМД только на украинском языке.
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