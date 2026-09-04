20 счастливых историй о людях, которые вовремя выбрали друг друга и нашли семейное счастье

Любовь редко приходит по расписанию. Иногда она прячется в случайной переписке, неловком признании, поездке, которая пошла не по плану, или в человеке, которого сначала совсем не воспринимали всерьез.
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