Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. «Динамо» (Махачкала) – «Зенит», ЦСКА – «Краснодар», «Динамо» (Москва) – «Спартак» Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Игроки ФК ЦСКА Всего три тура осталось до финиша сезона в РПЛ, а интрига в борьбе за медали по-прежнему жива.