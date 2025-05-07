Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. «Динамо» (Махачкала) – «Зенит», ЦСКА – «Краснодар», «Динамо» (Москва) – «Спартак» Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Игроки ФК ЦСКА Всего три тура осталось до финиша сезона в РПЛ, а интрига в борьбе за медали по-прежнему жива.
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