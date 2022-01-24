Телескоп «Джеймс Уэбб» вышел на орбиту вокруг второй точки Лагранжа

NASA Космический инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце—Земля и вышел на рабочую орбиту вокруг нее.
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