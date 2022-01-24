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Телескоп «Джеймс Уэбб» вышел на орбиту вокруг второй точки Лагранжа

Телескоп «Джеймс Уэбб» вышел на орбиту вокруг второй точки Лагранжа

NASA Космический инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце—Земля и вышел на рабочую орбиту вокруг нее.

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