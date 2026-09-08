«На выставках ВПК до сих пор презентуют «Терминатор». С ума сошли?» – военкор Стешин

В реалиях современной войны роль бронетехники практически сошла на нет, однако некоторые представители ВПК всё ещё продолжают не замечать реальность.
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