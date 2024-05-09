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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингегор о травме: «C каждым днем мне становится все лучше. Надеюсь выйти на старт «Тур де Франс»

В апреле Вингегор, выступающий за команду Visma – Lease a Bike, получил перелом ключицы и нескольких ребер в результате завала на «Вуэльте страны Басков».

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