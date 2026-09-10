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День города в Южно-Сахалинске 2026: полная программа мероприятий

День города в Южно-Сахалинске 2026: полная программа мероприятий

Южно-Сахалинск 12 сентября 2026 года отметит 144-й день рождения. Праздник пройдет под девизом «Южный — город дружный» и объединит концерты, фестивали, национальные деревни, спектакль-променад и большой вечерний концерт.

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