День города в Южно-Сахалинске 2026: полная программа мероприятий

Южно-Сахалинск 12 сентября 2026 года отметит 144-й день рождения. Праздник пройдет под девизом «Южный — город дружный» и объединит концерты, фестивали, национальные деревни, спектакль-променад и большой вечерний концерт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СЮ Уроженец Сахалина...
- П Автокрановщик с С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым