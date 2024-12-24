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Аналитик Силаев: запрет звонков в мессенджерах вызовет неудобства у бизнеса

Аналитик Силаев: запрет звонков в мессенджерах вызовет неудобства у бизнеса

Возможное введение запрета на звонки в мессенджерах из-за мошеннической активности может создать неудобства как для граждан, так и для бизнеса, о чём в беседе с RT рассказал руководитель лаборатории доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА и эксперт АО ЦИКАДА Юрий Силаев.

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Комментарии
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Eduard
Я тоже против запретов.Скоро телефоны запретят вообще? Это глупо!
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22 час.
Е Пронина
тогда и самолеты и автомобили и банки запретить надо ведь ими пользуются экстремисты террористы по их логике)
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21 час.

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