Аналитик Силаев: запрет звонков в мессенджерах вызовет неудобства у бизнеса

Возможное введение запрета на звонки в мессенджерах из-за мошеннической активности может создать неудобства как для граждан, так и для бизнеса, о чём в беседе с RT рассказал руководитель лаборатории доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА и эксперт АО ЦИКАДА Юрий Силаев.