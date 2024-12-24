Аналитик Силаев: запрет звонков в мессенджерах вызовет неудобства у бизнеса

Возможное введение запрета на звонки в мессенджерах из-за мошеннической активности может создать неудобства как для граждан, так и для бизнеса, о чём в беседе с RT рассказал руководитель лаборатории доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА и эксперт АО ЦИКАДА Юрий Силаев.
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