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Екатеринбургский «Водоканал» заявил, что питьевая вода соответствует нормам

Екатеринбургский «Водоканал» заявил, что питьевая вода соответствует нормам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября, ФедералПресс. ЕМУП «Водоканал» совместно с Центральной лабораторией представил итоги ежемесячного производственного контроля качества питьевой воды в районах Екатеринбурга за август.

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