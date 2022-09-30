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В США рассказали об экономических ошибках Байдена, усиливших инфляцию

В США рассказали об экономических ошибках Байдена, усиливших инфляцию

Президент США Джо Байден не справился с ролью настоящего лидера Запада и не смог принять необходимых шагов, направленных на поддержку американской и мировой экономики, заявил американский аналитик Лиз Пик 28 сентября на страницах издания The Hill.

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