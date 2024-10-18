Агаларов пожелал Алсу поехать в гастрольный тур после развода

Эмин Агаларов пожелал Алсу устроить гастрольный тур после ее развода, как сообщает издание StarHit. На большом сольном концерте Алсу в Москве, где он был приглашенным гостем, Эмин предпочел не обсуждать развод своей коллеги, но охотно поделился мнением о её профессиональной деятельности.