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Агаларов пожелал Алсу поехать в гастрольный тур после развода

Агаларов пожелал Алсу поехать в гастрольный тур после развода

Эмин Агаларов пожелал Алсу устроить гастрольный тур после ее развода, как сообщает издание StarHit. На большом сольном концерте Алсу в Москве, где он был приглашенным гостем, Эмин предпочел не обсуждать развод своей коллеги, но охотно поделился мнением о её профессиональной деятельности.

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