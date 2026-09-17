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Ивановские новости

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Все соседние с Ивановской областью регионы подверглись атаке БПЛА за последние сутки

Все соседние с Ивановской областью регионы подверглись атаке БПЛА за последние сутки

Власти Нижегородской и Костромской области сегодня утром сообщили о последствиях атак беспилотников. В обоих регионах, соседних с Ивановской областью, по предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

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