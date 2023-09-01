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Андре Драммонд: «Я лучший подбирающий в истории и претендую на включение в Зал славы»

Центровой «Чикаго» Андре Драммонд высоко оценил свои карьерные достижения. «Я лучший подбирающий в истории.

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