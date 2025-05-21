Товарный вклад: РФ поставит продовольствие Буркина-Фасо и Нигеру

В мае Россия передаст 709,5 т гуманитарной помощи Буркина-Фасо, сообщили «Известиям» в МИД РФ. Кроме того, российская сторона завершает необходимые процедуры по предоставлению безвозмездной помощи Нигеру в объеме до 20 тыс.