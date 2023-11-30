1. Гордый отказ покупать электричество в России привёл резкому росту цен в Прибалтике. За энергию прибалты платят уже заметно больше, чем жители Финляндии и Скандинавии.
Прибалтика электрически страдает, лидирует по алкоголизму и грабит Россию
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лл
лина любимцева
Тихонечко ЗАГИБАЮТСЯ...
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1 час.
Владимир Нелюбин
Это был их "правильный" выбор...Они "не зависимые " страны...
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45 мин.
вага карлито
А почему бы инициативу не прибрать к рукам и не ждать когда они нам что то объявят!)) А первыми и чувствительно наказывать за русофобию!)) Тогда и аппетиты у них сразу пропадут когда увидят как им все обернется!
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20 мин.
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