Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Царева
    а на ... зачем нам ваша гейвропа"Не оставляя наде...
  • вага карлито
    А почему бы инициативу не прибрать  к рукам и не ждать когда они  нам что то объявят!)) А первыми и чувствительно нак...Прибалтика электр...
  • Владимир Нелюбин
    Это был их "правильный" выбор...Они "не зависимые " страны...Прибалтика электр...

Прибалтика электрически страдает, лидирует по алкоголизму и грабит Россию

Прибалтика электрически страдает, лидирует по алкоголизму и грабит Россию

1. Гордый отказ покупать электричество в России привёл резкому росту цен в Прибалтике. За энергию прибалты платят уже заметно больше, чем жители Финляндии и Скандинавии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Тихонечко ЗАГИБАЮТСЯ...
Ответить
1 час.
Владимир Нелюбин
Это был их &quot;правильный&quot; выбор...Они &quot;не зависимые &quot; страны...
Ответить
45 мин.
вага карлито
А почему бы инициативу не прибрать  к рукам и не ждать когда они  нам что то объявят!)) А первыми и чувствительно наказывать за русофобию!))  Тогда  и аппетиты у них  сразу пропадут когда увидят как им все обернется!
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх