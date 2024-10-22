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Лишние килограммы на месте: после слухов о похудении Камила Валиева разрушила все ожидания

Лишние килограммы на месте: после слухов о похудении Камила Валиева разрушила все ожидания

Фигуристка Камила Валиева снова привлекла внимание. 18-летняя спортсменка Камила Валиева в личном блоге выложила новые фото со своим выступлением в ледовом шоу небезызвестной Ирины Слуцкой «Гордость великой России», которое прошло 19 октября в Краснодаре.

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