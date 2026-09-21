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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мален почувствовал дискомфорт в колене в ходе игры с «Интером». Форвард «Ромы» пропустит матчи Нидерландов в Лиги наций (Джанлука Ди Марцио)

Стали известны подробности о травме нападающего Дониэлла Малена . Ранее сообщалось , что футболист «Ромы» не сыграет за сборную Нидерландов в предстоящую паузу из-за травмы.

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