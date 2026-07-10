ДК в Октябрьском получил более 3 млн рублей на обновление

Октябрьский Дом культуры получил значительную поддержку из федерального центра. Учреждение стало одним из победителей всероссийского конкурса лучших практик национального проекта «Семья» и было удостоено субсидии в размере свыше 3 миллионов рублей.
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