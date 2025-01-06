Поможет спасти жизнь: одна вещь, которая должна быть дома у каждого человека старше 40 лет

Инвестиции в собственное здоровье важнее голословных новогодних обещаний. Изменить образ жизни, похудеть, заняться собственным здоровьем — это одни из самых частых новогодних обещаний, которые мы даем сами себе.
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