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Пришла беда: дочь Хабенского Александру госпитализировали с заболеванием легких

Пришла беда: дочь Хабенского Александру госпитализировали с заболеванием легких

Дочь известного актера Константина Хабенского, Александра, была госпитализирована в Москве. Согласно данным журналистов, 7-летняя девочка почувствовала себя плохо вечером 2 марта, находясь вместе с бабушкой в центре Москвы.

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