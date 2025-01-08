В Белоруссии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу в июне Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич анонсировал возможный товарищеский матч со сборной России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии