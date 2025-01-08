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В Белоруссии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу

В Белоруссии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу

В Белоруссии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу в июне Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич анонсировал возможный товарищеский матч со сборной России.

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