Операторы FPV-дронов ежедневно ведут поиск целей в режиме свободной охоты Расчеты беспилотной авиации и снайперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ за неделю уничтожили свыше 50 промышленных дронов украинской армии в небе над Часовым Яром, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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