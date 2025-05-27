ВС РФ уничтожили более 50 промышленных беспилотников ВСУ над Часовым Яром

Операторы FPV-дронов ежедневно ведут поиск целей в режиме свободной охоты Расчеты беспилотной авиации и снайперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ за неделю уничтожили свыше 50 промышленных дронов украинской армии в небе над Часовым Яром, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.