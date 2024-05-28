Феномен российских очередей: роль красного штампа и его значение для общества Ирина ОрлонскаяС момента паспортной реформы 2003 года нигде в стране не было таких длинных очередей в паспортные столы, как сейчас.
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