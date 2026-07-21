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Минус 47% риска: масштабное исследование показало, как кофе спасает печень от рака

Минус 47% риска: масштабное исследование показало, как кофе спасает печень от рака

Утренняя чашка кофе давно стала для нас обыденным ритуалом, привычным «топливом» для ума. Однако масштабные научные данные, опубликованные в авторитетном журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, заставляют пересмотреть отношение к этому напитку.

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