Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    И кто же это тот счастливчик, что выжил в желудке у кашалота?Вы удивитесь! Сам...
  • Халида Мендыбаева
    Вот так мы и виним во всех бедах Сталина, а доносы и разоблачающие доклады писали обычные подхалимы и рвачи без его у...Корней Чуковский:...
  • V K
    Собака очень даже симпатичная. Любимый пёс несимпатичным не бывает.Меня сегодня усып...

И вот ей уже за 50. Дети выросли, квартира, машина, деньги и собака… И кому она сдалась?

И вот ей уже за 50. Дети выросли, квартира, машина, деньги и собака… И кому она сдалась?

«И вот ей уже за 50. Родители активно осваивают райски кущи, дети, если есть, уже выросли, и, насмотревшись на то, как их мама унижала их папу, относятся к ней с известной долей осторожности… И все, что у нее есть – это квартира, машина, сколько-то денег, и собака.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Библейский Пророк Икклессиаст пишет о жизни: &quot;Всё суета&quot;. Господь Иисус Христос в Евангелии говорит: &quot;Без меня не можете ничего творить&quot;. И эта людская суета происходит тысячелетия, хотя ответы на жизнь уже опубликованы везде. Господь говорит: &quot;Пойдите научитесь и научитесь от меня&quot;. Хватит жить во тьме.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх