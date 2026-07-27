Азизи: Украина просчиталась, ударив по иранскому судну в Каспийском море

Украина просчиталась, когда нанесла удар по иранскому судну в Каспийском море. Об этом 27 июля заявил глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (меджлиса) Эбрахим Азизи в соцсети X.
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