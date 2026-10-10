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Спорт Уик-Энд

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Семак и Мусаев синхронно среагировали в составах на долгую паузу в чемпионате

Семак и Мусаев синхронно среагировали в составах на долгую паузу в чемпионате

Честно говоря, не самое лучшее время избрали составители календаря для матча «Краснодар» - «Зенит». Сразу после небывало большой – трехнедельной - паузы на игры сборных.

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