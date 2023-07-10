США готовы уничтожать всё живое. Русские дипломаты поймали Белый дом на пугающем признании

Посольство России в США, комментируя заявление Джона Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов, сообщило, что американский чиновник де-факто признался в совершении Соединёнными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта.
Посольство России в США, комментируя заявление Джона Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов, сообщило, что американский чиновник де-факто признался в совершении Соединёнными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта.
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