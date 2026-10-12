В России выступили за бесплатный доступ бойцов СВО в бизнес-залы

Мера призвана обеспечить участникам спецоперации достойный уровень комфорта во время поездок и подчеркнуть признательность общества за их службу Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия", в беседе с ТАСС предложил, чтобы участники СВО могли бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах.