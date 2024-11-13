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В Иркутске продолжается народное голосование по реализации федеральных программ

В Иркутске продолжается народное голосование по реализации федеральных программ

Когда в Иркутске появляется новый сквер, обустраивается площадь, преображается какое-то другое общественное пространство, задумываемся ли мы, горожане, над тем, как и за счет чего все это было сделано? За счет чего — понятно сразу, объем бюджетных средств на благоустройство год от года только увеличивается, и это здорово.

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