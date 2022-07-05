Врач-дерматовенеролог: использование скраба для лица в жару может спровоцировать демодекс

В жару стоит особо позаботиться о коже лица. Врач-дерматовенеролог Наталья Меркулова советует отказаться от агрессивных косметологических процедур для лица, поскольку они могут травмировать кожу и привести к воспалительному процессу, который может спровоцировать демодекс - интенсивное размножение клеща-железницы.