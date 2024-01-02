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Русские навели шороху: Никита Пресняков показал, где оказался на новогодних праздниках

Русские навели шороху: Никита Пресняков показал, где оказался на новогодних праздниках

Сын Кристины Орбакайте поделился кадрами с вечеринки. Никита Пресняков с друзьями СоцсетиНикита Пресняков уже второй Новый год отмечает не в России, а в США, куда он переехал с женой, спасаясь от мобилизации.

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Комментарии
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НБ
Николай Болтачев
Ну и нахер он нужен?!
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1 д.
АК
Алеша Крупский
Аффтар, нахуй он нужен этот ублюдок, со всей его ублюдочной родней?
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1 д.
Zoia Goldshtab
Что вы чушь о пене всякую постите!Зарабатывайте по интнресным темам.....А это отстой и блевотина......
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1 д.

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