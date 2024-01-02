Русские навели шороху: Никита Пресняков показал, где оказался на новогодних праздниках

Сын Кристины Орбакайте поделился кадрами с вечеринки. Никита Пресняков с друзьями СоцсетиНикита Пресняков уже второй Новый год отмечает не в России, а в США, куда он переехал с женой, спасаясь от мобилизации.
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