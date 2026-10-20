Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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