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Cколько нужно тренироваться, чтобы жить дольше

Cколько нужно тренироваться, чтобы жить дольше

Если вдруг в праздной беседе поднимется вопрос, а полезна ли физическая активность, мы можем только фыркнуть, поразившись недалекости вопрошающего, и для порядка обратиться к античной философии, процитировав аристотелевское «Движение — это жизнь».

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