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Сегодня может быть утверждено правительство! Парламент проведет заседание

Сегодня может быть утверждено правительство! Парламент проведет заседание

Депутаты нового созыва соберутся сегодня, 6 августа, на заседание. В повестке дня содержится вопрос о предоставлении вотума доверия программе деятельности правительства во главе с Натальей Гаврилица и всему списку кабинета министров, передает IPN.

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